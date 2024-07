Olympia: Lukas Märtens holt Gold und ignoriert Weltrekord-Druck

Der 22-Jährige aus Magdeburg hatte sich am Samstagabend im ersten Schwimmfinale in der Rugbyarena La Defense zum ersten deutschen Becken-Olympiasieger seit Michael Groß 1988 gekrönt. Den Fabelweltrekord von Paul Biedermann aus dem Jahr 2009 (3:40,07 Minuten), an dem er im April bei der DM schon einmal gekratzt hatte, verpasste er in 3:41,78 aber deutlich.