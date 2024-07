Olympia: Angelique Kerber kämpft sich ins Achtelfinale von Paris!

Das Karriereende muss warten: Die frühere Weltranglistenerste gewinnt in Paris auch ihr zweites Match.

Das Karriereende muss warten: Die frühere Weltranglistenerste gewinnt in Paris auch ihr zweites Match.

Die olympische Reise von Angelique Kerber geht weiter: Die frühere Weltranglistenerste hat beim olympischen Tennisturnier in Paris mit einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht und damit ihr Karriereende als Einzelspielerin weiter hinausgezögert. Die 36 Jahre alte Kielerin besiegte am Montagmittag in der zweiten Runde die Rumänin Jaqueline Cristian (Rumänien) 6:4, 3:6, 6:4 und überstand dabei auch heikle Momente. Nach 2:16 Stunden verwandelte Kerber ihren dritten Matchball und schrie vor vielen deutschen Fans ihre Freude heraus.