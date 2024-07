Nachwuchs für US-Basketballstar Griner

von SID 21.07.2024 • 10:08 Uhr US-Basketballstar Brittney Griner und ihre Ehefrau Cherelle sind vor den Olympischen Spielen Eltern geworden. Dabei kam Griners Leben kürzlich noch einem Albtraum gleich.

US-Basketballstar Brittney Griner und ihre Ehefrau Cherelle sind vor den Olympischen Spielen Eltern geworden. Wie die 33-jährige Griner im Podcast „She Knows Sports“ mitteilte, habe ihre Frau bereits am 8. Juli einen Sohn zur Welt gebracht. Aktuell bereitet sich die zweimalige Olympiasiegerin mit dem US-Team auf die Sommerspiele in Paris und Lille vor.

Noch vor nicht allzu langer Zeit durchlebte die Starspielerin von Phoenix Mercury einen persönlichen Albtraum. Am 17. Februar 2022 war Griner, die früher außerhalb der WNBA-Saison in Russland spielte, am Moskauer Flughafen wegen Drogenbesitzes festgenommen und später zu bis zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Erst nach zehn Monaten kam sie durch einen Gefangenenaustausch gegen den Waffenhändler Wiktor But frei.