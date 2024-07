Olympia: Nadal verabschiedet Kollegen und kehrt nach Roland Garros zurück

Am Samstag kehrt der Sandplatzkönig in sein Reich Roland Garros zurück, gemeinsam mit seinem legitimen Thronfolger Carlos Alcaraz spielt er am Abend im Doppel gegen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni. Auch im Einzel ist Nadal am Start, es könnten seine letzten Auftritte in Paris sein. Die Rückkehr zu den French Open im kommenden Jahr ist offen, in diesem Jahr war er in der ersten Runde am späteren Finalisten Alexander Zverev gescheitert.