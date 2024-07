Nervenstarke Handballerinnen schlagen Ungarn im Olympia-Test

von SID 19.07.2024 • 21:32 Uhr Die DHB-Frauen präsentieren sich gegen Ungarn deutlich verbessert. Der Lohn ist der erste Sieg in der unmittelbaren Olympia-Vorbereitung.

Deutschlands Handballerinnen haben sechs Tage vor dem Start ihres Olympia-Abenteuers starke Nerven bewiesen und das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Das verbesserte Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Ungarn am Freitag im vorletzten Härtetest vor der Rückkehr auf die olympische Bühne 30:29 (15:11), obwohl es in der Schlussphase einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand verspielt hatte. Kapitänin Emily Bölk, Julia Maidhof, Xenia Smits und Antje Döll (alle 4 Tore) erzielten in Stuttgart die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

„Es war sehr wichtig, dass wir am Ende den Zwei-Tore-Rückstand wieder gebogen haben“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei SPORT1 zur Schlussphase, in dem seinem Team eine erneute Niederlage gedroht hatte. Anführerin Bölk sagte zur Achterbahnfahrt: „Insgesamt war das ein besserer Auftritt von uns.“

Am Sonntag steht vor der Abreise nach Frankreich noch die Generalprobe gegen Brasilien an. Gegen die Südamerikanerinnen hatten die DHB-Frauen, die erstmals seit 16 Jahren wieder bei Sommerspielen dabei sind, am vergangenen Samstag verloren (31:36) und dabei vor allem defensive Probleme offenbart.

DHB-Frauen laufen Rückstand hinterher

Gegen die Ungarinnen lief Deutschland wie sechs Tage zuvor in Dortmund anfangs erneut einem Rückstand hinterher. Diesmal fanden Bölk und Co. allerdings im Angriff zunächst kaum ein Durchkommen, auf der anderen Seite hielt die starke Torhüterin Katharina Filter hinter einer verbesserten Deckung den Rückstand möglichst klein. Gaugischs Team war stets in Reichweite.

Beim 9:8 (21.) durch Linksaußen Döll ging Deutschland erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung. Gaugisch testete in der Folge das Sieben-gegen-Sechs, dies belebte den Angriff. Der Vorsprung wuchs auf zwischenzeitlich sechs Tore, doch eine Vorentscheidung bedeutete das 20:14 (37.) keineswegs. Weil die Abwehr nachließ und auch Filter weniger Bälle zu fassen bekam, kippte das Spiel zeitweise. Doch Deutschland schlug zurück.