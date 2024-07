Olympia: Oka schnappt sich überraschend Gold im Mehrkampf!

Shinnosuke Oka hat die Patzer von Top-Favorit Daiki Hashimoto ausgenutzt und überraschend Olympia-Gold im Mehrkampf gewonnen. Der Japaner kam am Mittwochabend in Paris auf 86,832 Punkte und holte damit sein zweites Gold in Paris, zuvor hatte der 20-Jährige bereits mit dem Team triumphiert.

Silber ging in der Arena Bercy nach einem packenden Wettkampf an den Chinesen Xhang Boheng (86,599), Bronze gewann dessen Landsmann Xiao Ruoteng (86,364).

Japan dominiert den Mehrkampf

Mehrkampf-Gold ging damit zum vierten Mal in Serie nach Japan, doch eigentlich schien Platz eins erneut für Tokio-Olympiasieger und Weltmeister Hashimoto reserviert. Doch der 22-Jährige leistete sich ungewohnt viele Wackler und wurde am Ende nur Sechster.

Deutsche Turner im Fokus

Mit Nils Dunkel hatte sich auch ein Athlet des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für das Finale der Mehrkämpfer qualifiziert. Der Erfurter beendete den Wettkampf mit 81,697 Punkten auf dem 18. Platz. Nach Dunkel sind die Augen aus deutscher Sicht nun auf Weltmeister Lukas Dauser gerichtet, der am Montag am Barren um eine Medaille turnt.

Spannung bei den Frauen

Bei den Frauen steigt das Mehrkampf-Finale am Donnerstag, in dem mit Helen Kevric aus Stuttgart und der Kölnerin Sarah Voss gleich zwei deutsche Athletinnen an den Start gehen. Zudem turnt die erst 16 Jahre alte Kevric am Sonntag noch im Stufenbarrenfinale, aus dem die deutsche Mehrkampfmeisterin in der Qualifikation Superstar Simone Biles verdrängt hatte.