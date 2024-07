Olympia 2024: Austragungsorte, Stadien und Sportstätten in Paris, Frankreich und Tahiti

Am Freitag, den 26. Juli, werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet. Insgesamt werden 329 Goldmedaillen vergeben. Doch in welchen Arenen und Stadien finden die Wettkämpfe überhaupt statt? SPORT1 gibt einen Überblick.

Olympia 2024 in Paris: 36 Wettkampforte für 329 Entscheidungen

Olympische Spiele 2024: Austragungsorte, Stadien und Sportstätten

Paris: Temporäres Stadion am Place de la Concorde

Olympia: Austragungsorte, Arenen, Stadien und Sportstätten in Frankreich und Übersee

Nicht alle Wettbewerbe finden in Paris statt: Am Schloss von Versailles werden die Reiter um Medaillen kämpfen, die Segler sind in Marseille, die Handballer spielen in Lille. Sogar in Übersee werden Medaillen vergeben - die Surfer sind in Tahiti im Einsatz. Neben den Sportstätten in Paris und in der Umgebung der französischen Metropole liegen insgesamt zehn Olympia-Austragungsorte in ganz Frankreich verteilt.