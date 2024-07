Olympia 2024: Biles' Mutter trollt Snoop Dogg

Nellie erzählte lachend, wie Snoop Dogg sie einst gemeinsam mit Simone am weltberühmten New Yorker Times Square nach einem Fotowunsch warten ließ. Der Rapper habe einst erwidert: „Zwei Minuten. Eins, zwei, und er war weg“, erzählte Nellie lachend im Interview mit Hoda Kotb von der Today Show.

Olympia 2024: Ähnlich wie Muhammad Ali

Während der Mehrkampf-Qualifikation verletzte sich Simone Biles am Knöchel, als sie nach ihrem ersten Sprung mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank humpelte. Trotz dieser offensichtlichen Verletzung kehrte sie wenige Minuten später zurück, trat erneut an und brillierte. Am Ende standen starke 59,566 Punkte, was auch ZDF-Kommentator Philipp Sohmer in Folge euphorisierte.