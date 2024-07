Olympia 2024: Brutaler Abgang für eine Fußball-Legende

In ihrem vielleicht letzten Spiel muss die legendäre Brasilianerin Marta vorzeitig vom Platz. Nach einer Roten Karte wird sie von ihren Emotionen überwältigt.

Die Frauenfußball-Legende Marta hat in ihrem womöglich letzten Spiel in der brasilianischen Nationalmannschaft einen Tränen-Abgang hingelegt. Die 38-Jährige sah im dritten Vorrundenspiel der Selecao bei den Olympischen Spielen kurz vor der Halbzeit die Rote Karte.

Marta verlässt das Feld in Tränen

Marta flog in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit hohem Bein in einen Zweikampf - und traf ihre Gegenspielerin dabei am Kopf. Schiedsrichter Espen Eskas entschied sofort auf Platzverweis.