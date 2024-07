Olympia 2024 heute live: Handball mit Deutschland live im TV, Stream, Ticker - DHB-Team gegen Angstgegner gefordert

Nach den Siegen gegen Schweden und Japan beim Start in das olympische Turnier hat die deutsche Handball-Auswahl beste Chancen auf das Viertelfinale. Nun wartet für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch ein gefährlicher Gegner. Am Mittwoch (31. Juli) steht das dritte Gruppenspiel gegen Kroatien auf dem Spielplan. Dabei heißt es für das DHB-Team erneut „früh aufstehen“, da das Match um 11 Uhr beginnt. SPORT1 begleitet die Partie im Liveticker .

Deutschland - Schweden heute LIVE im TV und Stream

Deutschland führt Gruppe A an

Die deutschen Handballer führen nach zwei Spieltagen die Tabelle in Gruppe A an und ist in dieser das einzige Team mit zwei Siegen zum Auftakt. Nach einem 30:27-Erfolg gegen Schweden ließen die Männer von Alfred Gislason beim 37:26 gegen Japan rein gar nichts anbrennen. Mit einem Sieg gegen Kroatien würden die Deutschen die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen. Für dieses qualifizieren sich die jeweils besten vier Teams aus beiden Sechser-Gruppen. Die abschließenden Gruppenspiele wird Deutschland gegen Spanien und Slowenien bestreiten.