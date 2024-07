Olympia 2024: Deutsches Silber bei Olympia-Debüt! Mega-Lauf im Kanu-Slalom

Zittern nach sensationellem Lauf

Tokio-Olympiasiegerin Funk und Sideris Tasiadis hatten an den ersten beiden Finaltagen die Medaillenränge verpasst. Funk fuhr in einem dramatischen Endlauf an einem Tor vorbei und musste sich mit Platz elf begnügen, Tasiadis fehlten 24 Hundertstelsekunden aufs Treppchen. Vor drei Jahren hatte die Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen jeweils eine Medaille gewonnen.