Olympia 2024: Drama um deutsche Olympiasiegerin!

Slalom-Kanutin Ricarda Funk verpasst bei den Spielen in Paris eine Medaille. Die Olympiasiegerin von Tokio kassiert eine Doppelbestrafung.

Slalom-Kanutin Ricarda Funk verpasst bei den Spielen in Paris eine Medaille. Die Olympiasiegerin von Tokio kassiert eine Doppelbestrafung.

Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille deutlich verpasst. Die Olympiasiegerin von Tokio kassierte am Sonntag bei Tor 20 eine Strafe von 50 Sekunden und wurde schließlich nur Elfte (149,08 Sekunden).

„Ich habe es noch nicht realisiert. Sehr ärgerlich, ich fand, ich war drin, hab gut gefightet. Meine Ausgangslage war nicht einfach, als Letzte an den Start zu gehen. Ich bin unten auf Risiko gegangen, ich würde gerne noch mal, aber das geht leider nicht. Für diesen Moment habe ich so hart gearbeitet“, sagte eine emotional sichtlich angefasste Funk beim ZDF .

Funk ungläubig

Vor etlichen deutschen Fans unter den über 15.000 Zuschauern im Osten von Paris paddelte Funk nach starkem Start am 20. Tor vorbei, dafür kassierte sie 50 Strafsekunden. Im Ziel angekommen, schüttelte Funk ungläubig den Kopf.

Das Halbfinale hatte die Sportsoldatin noch trotz einer Torstangenberührung dank eines überzeugenden Auftritts gewonnen. Vor drei Jahren hatte Funk die erste Goldmedaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in Tokio gewonnen.

Weitere Medaillen-Chancen

Am Montag will auch Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis, der bei Olympischen Spielen bereits Silber und Bronze gewonnen hat, in den Kampf um die Medaillen eingreifen.