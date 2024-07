Olympia 2024: Drama um Sprinterin Jamile Samuel

„Es ist eine Sehne und sie braucht viel Zeit, um sich zu erholen. Ich bin eine Zeit lang am Boden zerstört. Wirklich sehr sauer“, erklärte die Sprinterin bei Running Network . Sie zog sich die Verletzung während eines Staffeltrainings am Mittwoch zu. Einen Tag später bestätigte ein MRT die böse Vorahnung.

Olympia: Kein Ersatz für Samuel

Samuel wurde 2016 in Amsterdam Europameisterin in der 4x100-Meter-Staffel. Darüber hinaus gewann sie zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Berlin 2018 und Helsinki 2012. Samuel hätte ausschließlich an der Staffel teilgenommen - die Qualifikation für die 100 und 200 Meter hatte sie verpasst.