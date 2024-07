Olympia 2024: Generalprobe der DHB-Teams live im Free-TV und im Stream

von SPORT1 15.07.2024 • 08:27 Uhr Die deutschen Handballnationalmannschaften arbeiten am Feinschliff für Olympia - SPORT1 zeigt die Generalproben vor dem Turnier in Paris live im Free-TV.

Der Traum einer jeden Athletin und eines jeden Athleten wird wahr: Die deutschen Handballerinnen und Handballer sind im August bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. SPORT1 zeigt die Generalproben live im Free-TV am Freitag, 19. Juli, und Sonntag, 21. Juli. Somit erwartet die Handballfans an dem Wochenende ein großes Paket mit vier Live-Spielen aus Stuttgart.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer misst sich dabei am 19. Juli live ab 17:00 Uhr gegen Ungarn, am Sonntag folgt live ab 17:15 Uhr das Match gegen Japan. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat dagegen als Prüfstein die Spiele gegen Ungarn am 19. Juli live ab 19:30 Uhr und am 21. Juli live ab 14:45 Uhr gegen Brasilien im Blick.

Olympia-Generalprobe live bei SPORT1

Die deutschen Handball-Männer bereiten sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor. In Stuttgart testet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun gegen Ungarn und Japan.

Gislason schätzt beide Mannschaften als „sehr starke Gegner“ ein, genau richtig für den perfekten finalen Feinschliff. SPORT1 überträgt die Partien live. In Paris warten dann Slowenien, Spanien, Kroatien, Schweden und Japan auf Deutschland in der Gruppenphase.

{ "placeholderType": "MREC" }

2016 jubelten die deutschen Handballer über Bronze bei den Spielen in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio schied das Team dagegen im Viertelfinale aus. Torhüter Andreas Wolff stand 2016 beim Medaillengewinner auf dem Parkett, kann er jetzt seine Medaillen-Sammlung erweitern?

Deutsche Handball-Frauen in guter Form

Zum ersten Mal seit 2008 sind Deutschlands Handballerinnen wieder bei den Olympischen Spielen am Start. Vor dem Turnier testet das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nun in Stuttgart die Form in zwei Partien gegen Ungarn und Brasilien. SPORT1 überträgt die Begegnungen live. In Frankreich warten dann Schweden, Norwegen, Slowenien, Dänemark und Südkorea auf Deutschland in der Gruppenphase.

Seit Februar haben die deutschen Handballerinnen nur ein Spiel verloren Unter anderem gewannen die DHB-Frauen auch alle drei Qualifikationsspiele für die Spiele in Paris, die klaren Erfolge gegen Paraguay und Slowenien stachen besonders hervor.