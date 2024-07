Olympia 2024: Gold-Coup! Kommentator völlig entfesselt

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat bei den Olympischen Spielen in Paris die zweite deutsche Goldmedaille gewonnen. Der 41-Jährige lässt bei seinem Gold-Ritt die Kommentatoren-Legende Carsten Sostmeier ausflippen.

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat bei den Olympischen Spielen in Paris die zweite deutsche Goldmedaille gewonnen. Der 41-Jährige lässt bei seinem Gold-Ritt die Kommentatoren-Legende Carsten Sostmeier ausflippen.

Michael Jung war mit seinem Pferd „Chipmunk“ nur noch wenige Augenblicke von der olympischen Goldmedaille in der Vielseitigkeit entfernt, als bei ARD -Experte und Kommentatoren-Legende Carsten Sostmeier die Dämme brachen. Schon während Jung sich konzentriert dem letzten Hindernis zuwandte, musste das Mikrofon einen Belastungstest bestehen.

„Holt euch die Krone der Reiterei, holt euch Gold!“, schrie er, als Jung gerade das letzte Hindernis überwand. Dann platzte es aus Sostmeier heraus. „Freunde, das ist unglaublich“, jubelte er und wiederholte die Worte mit aufgeregter Stimme. „Ich werde hier verrückt. Er holt das so fokussiert mit diesem fantastischen Pferd. Freunde: Chapeau, chapeau, chapeau. Was für eine Tour d‘Honneur der Emotionen, wie er sich in unsere Herzen förmlich galoppiert.“