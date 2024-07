Olympia 2024: Deutschland im Handball, Fußball, Rugby live im TV, Stream und Ticker

Handball-Frauen starten ins Turnier

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 am 26. Juli starten neben den deutschen Fußballerinnen auch die Handballerinnen in das Turnier in Paris. Zum Auftakt trifft das DHB-Team auf Südkorea. So können Sie die Events in Paris am Donnerstag live verfolgen.