Olympia 2024: Hässliche Szene überschattet Spanien-Sieg

Eine hässliche Szene hat den zweiten Sieg spanischen Olympia -Auswahl überschattet: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte des Spiels gegen die Dominikanische Republik leistete sich ein Spieler des Karibik-Staats eine fiese Tätlichkeit. Am Ende setzten sich die Spanier mit 3:1 (1:1) durch.

Was war passiert? Beim Stand von 1:1 trat Edison Azcona Barca-Juwel im Liegen Pau Cubarsi absichtlich in den Unterleib. Der Schiedsrichter zückte sofort die Rote Karte. Der 17 Jahre alte Cubarsi, der künftig von Hansi Flick trainiert wird, konnte zum Glück weiterspielen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Olympia: Spanien greift nach Viertelfinale

Vorher hatte Cubarsis Vereinskollege Fermin López die Auswahl des Europameisters in der 24. Minute in Führung gebracht, Angel Montes De Oca glich in der 38. Minute aus.