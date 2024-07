Olympia 2024 heute live: Schwimmen, 200 m Freistil der Männer LIVE im TV, Stream, Ticker - schwimmt Märtens erneut zu Gold?

Bei den Schwimmern steht das Finale über 200 m Freistil bei den Männern an. Schlägt Goldjunge Lukas Märtens erneut zu?

Nächster Auftritt von Lukas Märtens. Der 22 Jahre alte frische gebackene Olympiasieger über die 400 m Freistil geht am Montagabend im Rugbystadion Paris La Defense in seiner zweiten Disziplin an den Start - den 200 m Freistil.