Olympia 2024: Liebes-Aus für deutsches Traumpaar

Liebes-Aus für ein deutsches Sportlerpaar: Die erfolgreichen Schwimmer Isabel Gose und Lukas Märtens verkünden kurz vor den Olympischen Spielen in Paris das Ende ihrer Beziehung.

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris hat ein deutsches Sportlerpaar das Aus der Beziehung verkündet: Die deutschen Schwimmer Isabel Gose und Lukas Märtens sind seit einigen Monaten getrennt. Das bestätigten die erfolgreichen Athleten in einem Interview mit Bunte .

Auch Märtens äußerte sich zur Trennung: „Es hat einfach nicht mehr gepasst. Aber wir sind nach wie vor in der gleichen Trainingsgruppe in Magdeburg und verstehen uns gut. Wir sehen uns ja auch täglich.“

Olympia: Gose und Märtens als Medaillenhoffnungen

Der Fokus der beiden Schwimm-Stars liegt nun auf den in zwei Wochen beginnenden Wettkämpfen in Paris. Bei den Olympischen Spielen gehen sowohl Gose als auch Märtens mit guten Chancen im Kampf um die Medaillen an den Start.