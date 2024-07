Olympia 2024: Matchball-Drama! Murray zieht Kopf aus der Schlinge

Andy Murray und Daniel Evans hüpften wie zwei Frösche am Netz. Wenige Augenblicke zuvor wurde das Karriere-Ende des Schotten auf dramatische Art und Weise vertagt

Im Achtelfinale des Doppelwettbewerbs der Olympischen Spiele gegen Sandro Gille/Joran Vliegen sah es lange gut aus für Murray/Evans. Nach einem 6:3 im ersten Satz ging es im zweiten in den Tiebreak, in dem das britische Duo sich zwei Matchbälle erspielte.

Vier Punkte in Folge retten Murray

In diesem führten Murray/Evans mit 3:1, lagen dann aber 7:9 zurück und sahen sich zwei Matchbällen gegenüber. Das Karriereende von Murray, der nach den Spielen von Paris aufhört, hing am seidenen Faden. Doch vier Punkte in Folge brachten noch den Matchgewinn.