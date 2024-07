Olympia 2024: US-Fahnenträger verkündet!

LeBron James verdient knapp 50 Millionen Dollar pro NBA -Saison, doch jetzt wird ihm eine unbezahlbare Ehre zuteil. Der 39-Jährige wird das Olympia -Team der USA als Fahnenträger bei den Spielen in Paris anführen. Welche Frau an der Seite von James einlaufen wird, entscheidet sich am Dienstag.

Es ist das erste Mal, dass ein männlicher Basketballer das US-Team beim Einlauf der Nationen in ein Olympiastadion führt. Sue Bird hatte 2020 als fünfmalige Basketball-Olympiasiegerin die Fahne getragen, 2004 trug Dawn Staley die „Stars and Stripes“.

James, der in der NBA für die Los Angeles Lakers spielt, gewann mit den USA 2012 in London und 2008 in Peking Gold bei Olympia. 2004 in Athen holte er mit den USA Bronze. Seit Februar 2023 ist James der erfolgreichste Korbwerfer in der Geschichte der NBA.