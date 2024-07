Olympia 2024: "Schrecksekunde" - Ellbogen-Eklat um deutsche Fechterin

Wieder keine Medaille für Deutsche

Der Deutsche Fechter-Bund bleibt damit zum dritten Mal in Folge bei Olympischen Spielen ohne Medaille. Am Samstag war Säbelfechter Matyas ebenfalls im Viertelfinale in einem engen Duell gestoppt worden.

Sauer und Szabo waren in Paris die einzigen deutschen Starter. Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) ist in der französischen Hauptstadt mit dem kleinsten Aufgebot seit 68 Jahren am Start. Die letzten deutschen Olympiamedaillen holten 2012 in London Britta Heidemann (Degen) und die Florettmannschaft der Männer.