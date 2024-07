So knapp reagiert Zverev auf Fahnenträger-Wahl!

„Es ist schon in Ordnung“, kommentierte Zverev die Entscheidung laut der Bild -Zeitung mit einem gequälten Lächeln und einem kurzen Schulterzucken am Rande einer Trainingseinheit.

Olympia 2024: Kann Zverev in Paris überzeugen?

Nach der Session meinte Bundestrainer Michael Kohlmann (50): „Das spornt ihn eher an, als dass es ihn negativ beeinflusst.“ Das Training verlief vielversprechend und Zverev gab an, dass seine Knieverletzung, die ihn zuletzt geplagt hatte, sich deutlich gebessert hat. „Es ist besser als in Hamburg“, sagte er. Um 11 Uhr werden am Donnerstag die Paarungen für das Olympische Tennis-Turnier festgelegt.