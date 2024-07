Olympia 2024: Tritt gegen Kopf! Sorge um Spanien-Legende

Heftiger Zwischenfall beim Olympia-Basketball: Spanien-Legende Rudy Fernández kassiert einen unglücklichen Tritt - und bleibt benommen am Boden.

Der frühere NBA-Spieler wurde im 4. Viertel unglücklich vom Fuß seines Mitspielers Juancho Hernangómez an Kopf und Hals getroffen und blieb sichtbar benommen liegen.

Rudy Fernández wurde im Spiel gegen Griechenland mit dem Fuß am Kopf getroffen

Fernández war beim Verteidigen seines Gegenspielers ins Straucheln gekommen und in der Zone am eigenen Korb zu Boden gegangen - in dieser Situation war Big Man Hernangómez schon zum Block hochgestiegen und traf mit Schuh und Schienbein seinen Teamkollegen.