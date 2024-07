Olympia 2024: Tumor-Drama! Brasilianerin bricht zusammen und muss unters Messer

Die brasilianische Fechterin Nathalie Moellhausen ist bei den Olympischen Spielen von Paris gleich in ihrem ersten Match zusammengebrochen. Auf der Planche kollabierte sie in der Schlussphase ihres Gefechts gegen die Kanadierin Ruien Xaio und musste behandelt werden.

Denn bei der 38-Jährigen wurde schon Wochen vor Kampf am Sonntag ein Tumor in der Steißbein-Region diagnostiziert. Dieser war zwar gutartig, verursachte aber offenbar starke Schmerzen. Wie brasilianische Medien berichten, soll sich Moellhausen den Tumor nun am Montag in einem Pariser Krankenhaus operativ entfernt lassen.