Olympia 2024: USA problemlos ins Viertelfinale

Die Basketballer der USA haben bei den Olympischen Spielen erwartungsgemäß das Viertelfinale erreicht. In ihrem zweiten Vorrundenspiel in Lille besiegten sie die Mannschaft des Südsudan souverän mit 103:86 (55:36). Center Bam Adebayo von Miami Heat (18 Punkte) und Kevin Durant von den Phoenix Suns (14) waren die besten Schützen für die Mannschaft um LeBron James.

Bester Schütze für den Südsudan, der die USA in einem Vorbereitungsspiel an den Rand einer Niederlage gebracht hatte (100:101), war Nuni Omot mit 24 Punkten. Der 29-Jährige, der in einem Flüchtlingslager in Nairobi/Kenia geboren wurde, spielt in der ersten chinesischen Profi-Liga für die Ningbo Rockets.