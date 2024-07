Olympia 2024: "Wir haben total versagt!" Ärger bei Frankreichs Handballern

„Es liegt nicht an der Einstellung, dass wir das Spiel verlieren, es liegt am einfachen Handball. Die Fehler in der ersten Halbzeit, die wir machen, sind unglaublich. So kann man gegen eine Mannschaft wie Norwegen nicht gewinnen. Wir überstürzen, es fehlt uns an Disziplin. Es fehlt an Selbstvertrauen, das ist eklatant“, schimpfte Karabatic nach dem 22:27 laut L‘Équipe.