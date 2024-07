Handball: Werden die Olympia-Regeln Deutschland zum Verhängnis?

Dass die deutschen Handballer mit ungewohnten Herausforderungen umgehen können, haben sie bei diesem olympischen Turnier in Paris bereits eindrucksvoll bewiesen: Trotz ungewohnter Anwurfzeit um 9 Uhr morgens mit Aufstehen um 4.30 Uhr gelang am Montag gegen Japan ein souveräner 37:26-Erfolg.

Vor dem Spiel gegen Kroatien am Mittwoch können Juri Knorr und Co. zwei Stunden länger schlafen, die sportliche Hürde allerdings dürfte diesmal deutlich schwieriger zu nehmen sein - zumal sich ein Personalproblem erstmals so richtig bemerkbar machen könnte, das dem deutschen Team im weiteren Turnierverlauf noch zum Verhängnis werden kann.