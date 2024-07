Olympia: Bundesregierung unterstützt Bewerbung – Athleten fordern mehr!

Notwendigkeit guter Bedingungen

Die Sportler benötigten allerdings gute Bedingungen durch entsprechende Ausgestaltung des geplanten Sportfördergesetzes, erklärte Miller: "Die Bundesregierung und der DOSB müssen dringend ihre Hausaufgaben machen und knappe Ressourcen nachhaltig einsetzen. Investitionen in eine deutsche Olympia-Bewerbung dürfen nicht dazu führen, dass die erheblichen Herausforderungen in der deutschen Spitzensportförderung vernachlässigt werden."

Chancen für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe sieht in einer Olympia-Bewerbung "große Chancen für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft". Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Seifert wertete den Beschluss des Bundes "in diesen finanziell nicht einfachen Zeiten" als "starke Botschaft", dies sende "ein klares Zeichen für den Stellenwert des Sports in Deutschland".