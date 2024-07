Olympia: Boxerin Klötzer scheitert früh - Bittere Niederlage!

Für Boxerin Maxi Klötzer ist der Traum von der Olympia-Medaille gleich in Runde eins geplatzt. Die 23-Jährige aus Frankfurt an der Oder verlor am Sonntag ihr Sechszehntelfinale im Halbfliegengewicht (bis 50 kg) in der Nord Paris Arena gegen die amtierende Weltmeisterin Zareen Nikhat aus Indien mit 0:5 (26:29, 27:28, 26:29, 27:28, 27:28). Klötzer war die einzige deutsche Boxerin in Paris, neben ihr starten bei den Männern Magomed Schachidov (bis 71 kg) und Nelvie Tiafack (über 92 kg).