Hockey-Frauen siegen zum Auftakt gegen Japan

Bereits am Montag (19.45 Uhr) wartet im nächsten Duell der Top-Favorit auf die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB): Die Niederlande hatten in Tokio 2021 Gold gewonnen und gehen zudem als aktueller Welt- und Europameister in Paris an den Start.

Weitere Gegner in der Gruppe A sind Gastgeber Frankreich, China und Belgien. In Paris treten zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen an, jeweils die vier besten Teams erreichen das Viertelfinale. Der Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften ist auch vorerst das Ziel von Lorenz und Co., nachdem dort in Tokio vor drei Jahren gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss war.