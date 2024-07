Olympia-Einkleidung: DFB-Star Freigang im Outfit-Stress

T-Shirt hier, Jacke da: Olympia-Teilnehmerin Laura Freigang kam bei der offiziellen Einkleidung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ein wenig in den Stress: „Ich habe schon gefühlt 30 Sachen anprobiert, und das ist erst der Anfang“, sagte die Nationalspielerin: „Ich weiß nicht, wie ich das innerhalb von drei Wochen alles anziehen soll, es ist wirklich verrückt.“

Auf dem Messegelände in Düsseldorf findet die diesjährige Einkleidung statt. Es ist der Start in die finale Vorbereitungsphase. "Jetzt hat man wirklich das Gefühl es geht richtig los. Ich habe gar nicht gewusst, was mich hier erwartet. Das ist echt cool", sagte die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt.