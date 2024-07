Olympia-Generalprobe: DVV-Team will "gutes Gefühl" für Paris

von SID 21.07.2024 • 07:11 Uhr In Saarbrücken wartet in der Nummer sieben der Welt ein echter Härtetest.

Letzter Feinschliff für Paris: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft will bei der Olympia-Generalprobe gegen Brasilien wertvolles Selbstvertrauen für die Sommerspiele tanken. "Beide Teams sollten um diese Zeit schon ihre Topform erreicht haben und werden das Spiel ernst nehmen", sagte Außenangreifer Moritz Reichert vor dem Härtetest am Sonntag (14.15 Uhr/SR) in Saarbrücken gegen die Nummer sieben der Welt: "Man will sich noch einmal beweisen und mit einem guten Gefühl nach Paris fahren."

Erstmals seit London 2012 sind die DVV-Männer wieder bei den Olympischen Spielen dabei. Angeführt von Starspieler Georg Grozer will sich Deutschland wie bereits in der Qualifikation in einen Rausch spielen - und vielleicht wieder für eine faustdicke Überraschung sorgen. "Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag", sagte Kapitän Lukas Kampa: "Wir sind bereit."

In Paris hat die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski eine schwierige Gruppe erwischt. Los geht es bereits am Morgen nach der Eröffnungsfeier gegen den Weltranglistenzweiten Japan (09.00 Uhr), an der Party auf der Seine nimmt das deutsche Team deshalb nicht teil. "Das ist wirklich sehr schade. Aber natürlich stehen die eigenen Spiele im Vordergrund", sagte Ruben Schott.