Olympia: Märtens greift nach nächster Medaille

Nach seinem Goldcoup über 400 m startet der Magdeburger auch am Montag im Endlauf über die halbe Distanz.

24 Stunden nach seinem Goldcoup über 400 m Freistil hat Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens auch das Finale in Paris über die halbe Distanz erreicht. Der 22-Jährige aus Magdeburg qualifizierte sich als Vierter im Halbfinale in 1:45,36 Minuten für den Endlauf am Montagabend. Der Hamburger Rafael Miroslaw schied dagegen als 15. aus.