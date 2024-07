Olympia: Lukas Märtens kämpft um Gold im 400m Freistil!

Der König der Athleten wird gesucht - und er könnte zum dritten Mal in der langen Geschichte der Olympischen Zehnkampf-Wettbewerbe aus Deutschland stammen. Leo Neugebauer geht bei seinem Debüt unter den fünf Ringen gleich als heißer Goldkandidat ins Rennen. Die Entscheidung fällt nach zwei vollgepackten Wettkampftagen am 3. August um 21.45 Uhr im abschließenden Lauf über 1500 m.

Noah Lyles oder Kishane Thompson? Der amtierende Weltmeister oder der Weltjahresbeste? Oder doch ein Überraschungssieger? Die Frage nach dem schnellsten Mann der Welt wird am Mittel-Sonntag im elektrisierten Stade de France beantwortet. Für Owen Ansah, der im Juni als erster Deutscher unter zehn Sekunden lief, wäre der Einzug in den illustren Endlauf schon ein Riesenerfolg.

Der Sportler des Jahres schreitet zur Tat - vorausgesetzt der zuletzt verletzte Arm spielt mit und in der Quali läuft alles glatt. Lukas Dauser will nach dem WM-Titel 2023 nun auch Olympiagold am Barren. Für den DTB wäre es der erste Triumph seit dem von Fabian Hambüchen 2016 in Rio.