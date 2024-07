Olympia: Hrubesch setzt auf "topfitte" Popp

Bundestrainer Horst Hrubesch hofft auf eine "topfitte" Alexandra Popp für die Olympischen Spiele. "Uns ist wichtig, dass wir alle auf ein Level kriegen, damit wir mit diesen 18 Spielerinnen auskommen. Ich denke, wir sind voll im Plan", sagte der Coach der deutschen Fußballerinnen am Dienstag in Düsseldorf - und ergänzte mit Blick auf die Auszeit der Kapitänin: "Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Weg zu gehen."

Popp verpasst wegen einer Reizung am Fuß das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (18.15 Uhr) in Reykjavik gegen Island. Die 33-Jährige, die beim VfL Wolfsburg ihr individuelles Training fortsetzen wird, soll vier Tage später in Hannover gegen Österreich (16. Juli, 19.00 Uhr) aber wieder zur Verfügung stehen. Popps Einsatz gegen Island sei ohnehin „nicht geplant“ gewesen, sagte Hrubesch.