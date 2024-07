Olympia in Paris: Sorgen um Anstieg der Prostitution

Auch in Paris findet die Prostitution immer seltener in der Öffentlichkeit statt. Nach Angaben von Verbänden gibt es in Frankreich etwa 40.000 Personen, die sich prostituieren. Die überwiegende Mehrheit arbeitet mittlerweile über das Internet. Prostitution wurde in Frankreich 2016 unter Strafe gestellt, aber nur für die Kunden.