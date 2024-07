Olympia: Marterer scheitert klar – Zverev und Struff kämpfen weiter

Tennisprofi Maximilian Marterer (29) hat das Achtelfinale bei den Olympischen Spielen deutlich verpasst. Der Nürnberger, der ins Teilnehmerfeld nachgerückt war, unterlag dem an Position 13 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in der Pariser Mittagshitze chancenlos mit 0:6, 1:6 und wendete die Höchststrafe gerade so ab. Für Marterer, der am Sonntag in der ersten Runde den Serben Dusan Lajovic in drei Sätzen niedergerungen hatte, war es die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.