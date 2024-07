Olympia-Quali der Eishockey-Frauen in Bremerhaven

Die deutschen Eishockey-Frauen können vor heimischer Kulisse ihr Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo lösen. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mitteilte, wurde Bremerhaven vom Weltverband IIHF als Austragungsort für das entscheidende Qualifikationsturnier ausgewählt. Gegner in der Eisarena sind vom 6. bis 9. Februar 2025 Österreich, Ungarn sowie ein noch zu ermittelnder Qualifikant.