Olympia-Queen Biles watscht nach Gold frühere Kollegin ab

Simone Biles hat eine ehemalige Teamkollegin nach dem olympischen Gold-Triumph mit der US-Mannschaft öffentlich abgewatscht. Die Turn-Queen zelebrierte ihren Erfolg in Paris mit einem vielsagenden Instagram-Post - der fraglos an MyKayla Skinner adressiert war.

Zu einem Jubelbild ihres Teams schrieb Biles: „Mangel an Talent, faul, Olympiasieger“.

Sie nahm damit Bezug auf eine Aussage der ehemaligen Turnerin Skinner, die bei den amerikanischen Meisterschaften in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt hatte, als sie in einem YouTube-Video scharfe Kritik an den aktuellen US-Turnerinnen geübt hatte.