Olympia: Rücktritt "unumstößlich"? Kerbers Bezwingerin zweifelt

Die Chinesin Zheng Qinwen beendet bei Olympia die Karriere von Angelique Kerber. Nach dem Spiel würdigt sie die Deutsche emotional - und deutet an, dass sie eine Rückkehr nicht für ausgeschlossen hält.

„Sie ist eine der besonderen Spielerinnen“, erklärt sie in der Mixed Zone im Stade Roland Garros. „Sie trifft den Ball nicht am schnellsten, sie hat nicht den härtesten Aufschlag, sie rennt nicht am schnellsten, aber sie hat drei Slams gewonnen. Das bedeutet, dass ihre mentale Stärke sehr groß ist“, führt sie weiter aus.