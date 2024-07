Olympia: Seine fast jeden Tag sauber genug zum Schwimmen

Die Probleme mit der Wasserqualität der Seine scheinen pünktlich zu den Olympischen Spielen gelöst. Der Pariser Fluss sei an "elf oder zehn" der vergangenen zwölf Tage sauber genug gewesen, um dort Schwimmwettbewerbe auszutragen, teilte ein Sprecher des Rathauses der französischen Hauptstadt am Freitag, zwei Wochen vor Beginn der Spiele, mit.

Die Seine ist für die Austragung der olympischen Freiwasserwettbewerbe und den Start des Triathlons vorgesehen. Zudem spielt der Fluss eine zentrale Rolle bei der geplanten Eröffnungsfeier: So sollen am 26. Juli etwa 100 Boote mit Athletinnen und Athleten den Fluss hinunterfahren. Falls die Wasserqualität während der Olympischen Spiele zu schlecht sein sollte, wird erwogen, die Wettkämpfe jeweils um ein paar Tage zu verschieben.

In den vergangenen Wochen hatte es in der Region Paris für die Jahreszeit ungewöhnlich viel geregnet, was die Verschmutzung der Seine verstärkte, da ungeklärte Abwässer in den Fluss gespült wurden. Die Werte für E.Coli-Bakterien - ein Schlüsselindikator für Fäkalien - lagen noch bis in jüngster Vergangenheit regelmäßig über den von den Sportverbänden vorgeschriebenen Höchstwerten.