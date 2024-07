Olympia: Argentinien nach Rassismus-Skandal ausgebuht - 2:2 gegen Marokko

Nach dem jüngsten Rassismus-Skandal im Anschluss an den Triumph bei der Copa America ist Argentinien zum Start in das olympische Fußball-Turnier von vielen der 35.000 Fans in Saint-Etienne ausgebuht worden. Beim spektakulären 2:2 (0:1) gegen Marokko waren zudem immer wieder Pfiffe gegen die Albiceleste zu hören.