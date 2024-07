Olympia vor Augen: Japan schickt Team auf die Reise nach Paris

In Tokio findet die offizielle Verabschiedung der Olympiamannschaft statt. Auch die Fahnenträger stehen schon fest.

Die Fußball-EM geht in die entscheidende Phase, und die Olympischen Spiele werfen bereits ihre Schatten voraus. Zumindest in Japan haben sie mit der offiziellen Verabschiedung des Teams für Paris bereits begonnen. Am Freitag schickte der Gastgeber der vorherigen Sommerspiele rund 400 Athletinnen und Athleten auf die Reise nach Frankreich.