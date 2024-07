Olympia: Ovtcharov startet mit klarem Sieg – Medaillen-Hoffnung lebt

Der sechsmalige Medaillengewinner hat zum Auftakt des Tischtennisturniers in Paris keine Probleme.

Dimitrij Ovtcharov ist in Paris den ersten Schritt zu seiner dritten olympischen Einzelmedaille gegangen. Zum Auftakt des Tischtennis-Turniers gewann der 35-Jährige aus Fulda gegen den mexikanischen Außenseiter Marcos Madrid 4:0. Ovtcharov hatte 2012 in London und 2021 in Tokio jeweils Bronze gewonnen, mit der Mannschaft holte er vier weitere Olympiamedaillen - je zweimal Silber und Bronze.