Olympia: Palästinensischer Boxer sorgt mit T-Shirt für Aufsehen

Der palästinensische Boxer Waseem Abu Sal hat bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris ein T-Shirt mit dem Motiv bombardierter Kinder getragen. Auf sein weißes Oberteil waren Bilder von Kampfflugzeugen gestickt, die Raketen auf Sport treibende Kinder abwerfen. "Dieses T-Shirt repräsentiert das derzeitige Bild in Palästina", sagte Abu Sal (20), einer der palästinensischen Fahnenträger bei der Bootsparade auf der Seine, der Nachrichtenagentur AFP: "Kinder, die unter den Trümmern sterben. Kinder, deren Eltern gemartert werden und die ohne Nahrung und Wasser allein zurückbleiben."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) allerdings ist für die Charta verantwortlich, und es verbietet politische Äußerungen auf dem Spielfeld bei Wettkämpfen und während der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie. Sportlerinnen und Sportler können sich aber frei in Pressekonferenzen und in Sozialen Medien äußern.

Das palästinensische Nationale Olympische Komitee schrieb vor Beginn der Spiele an das IOC einen Brief und forderte ein Startverbot israelischer Sportler in Paris, was abgelehnt wurde.