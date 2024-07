Olympia: Deutsche Tischtennis-Asse starten Medaillenjagd in Paris

In den Individual-Wettbewerben ab Samstag sind die Podestchancen für die deutschen Tischtennis-Asse begrenzt.

In den Individual-Wettbewerben ab Samstag sind die Podestchancen für die deutschen Tischtennis-Asse begrenzt.

Noch ohne „Mannschafts-Joker“ Timo Boll beginnt für die deutschen Tischtennis-Asse beim Olympia-Turnier am Samstag die Medaillenjagd in den Individualwettbewerben. Die Aussichten auf Edelmetall in den beiden Einzel-Konkurrenzen sowie im Mixed sind für das Quartett des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) allerdings nicht die besten.