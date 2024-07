Paris-Aus für deutsche Olympiasiegerin: "Ich bin unfassbar traurig"

Ingrid Klimke verpasst die Olympischen Spielen in Paris - weil sich ihr Pferd verletzt hat. Die Olympiasiegerin ist am Boden zerstört.

Ingrid Klimke verpasst die Olympischen Spielen in Paris - weil sich ihr Pferd verletzt hat. Die Olympiasiegerin ist am Boden zerstört.

Wechsel im deutschen Dressurteam wenige Tage vor Beginn des olympischen Turniers in Paris : Anstelle von Ingrid Klimke wird Sönke Rothenberger mit seinem zehnjährigen Hengst Fendi den Platz als Ersatzreiter einnehmen. Klimke, in der Vielseitigkeit mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin, muss wegen einer Verletzung ihres 16-jährigen Franziskus auf die Reise nach Frankreich verzichten.

Die deutsche Olympia-Mannschaft bilden Tokio-Siegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Wendy und Frederic Wandres mit Bluetooth. In der Dreier-Equipe gibt es kein Streichresultat, jede Wertung fließt in das Ergebnis ein. Sollte eines der drei Paare ausfallen, darf die Teamleitung den Ersatzreiter in der Zeit nach dem Grand Prix bis zwei Stunden vor Beginn des Grand Prix Special, in dem die Mannschaftsmedaillen vergeben werden, einsetzen.