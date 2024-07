Olympia: Klosterhalfen fiebert aus der Ferne mit Ex-Teamkollegin Hassan

Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen will während der Olympischen Sommerspiele in Paris aus der Ferne mit ihren Kolleginnen und Kollegen fiebern. „Besonders werde ich Sifan Hassan, meiner ehemaligen Teamkollegin, die Daumen drücken“, verriet die ehemalige 5000-m-Europameisterin in ihrer Olympia-Kolumne der Münchner Merkur/tz (Wochenendausgabe). Die für die Niederlande startende Hassan, Doppel-Olympiasiegerin von Tokio 2021, war lange Trainingspartnerin von Klosterhalfen in den USA.