Olympia: Spektakuläre Eröffnungsfeier in Paris - Lady Gaga live!

Der erste Akt der Sommerspiele läuft. Bei Schmuddelwetter an der Seine wartet großes Programm auf 320.000 Zuschauende.

Mit der Eröffnungsfeier hat in Paris der erste Höhepunkt der 31. Olympischen Sommerspiele begonnen. Um 19.30 Uhr startete bei Regenwetter die außergewöhnliche Zeremonie in der französischen Hauptstadt, die sich diesmal nicht in einem Stadion abspielt.